Beşiktaş Esports Berşan 'WaenA' Aydın ile yollarını ayırdığını duyurdu!

Beşiktaş Esports'tan ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor

Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi'nde normal sezonun son haftalarında gösterdiği performansla taraftarlarını memnun edemeyen ve mevsim finallerine kalamayan Beşiktaş Esports, takımın orta koridor oyuncusu WaenA ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Geçtiğimiz haftalarda önce koç , ardından alt koridor ikilisi ile yollarını ayıran Beşiktaş Esports yeni bir yapılanmaya gidecek gibi gözüküyor. Takımın ormancısı Robin ve üst koridor oyuncusu Juuzou, henüz ayrılanlar arasında değil.

Önceki mevsimlerde Dark Passage ve Team Aurora forması giyen WaenA, 16 Aralık 2020'de takıma katılmış ve bu yılın başında sözleşmesi 15 Kasım 2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Kendisi adına parlak geçmeyen bir sezonun ardından mevsim finallerine de katılma şansı kaybedilince taraftarların eleştirilerine maruz kalmıştı.

Kaynak: Playerbros