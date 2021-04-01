Beşiktaş Espor Valorant kadrosuna iki yeni isim kattı
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Beşiktaş Espor Valorant kadrosuna iki yeni isim kattı

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Beşiktaş Espor Valorant kadrosuna iki yeni isim kattı

Beşiktaş Espor Valorant kadrosuna Bedirhan "Raavas" Avcı ve Serhat "Lauzen" Koca'yı dahil etti. İki yeni isim Beşiktaş Espor'un Valorant kadrosuna dahil oldu.

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Beşiktaş Espor Valorant kadrosuna yeni bir iki isim ekledi. Bediran "Raavas" Avcı ve Serhat "Lauzen" Kocayı kadrosuna ekleyen Beşiktaş Esports iki yeni transfer yaparak kadrosunu güçlendirdi.

VALORANT TAKIMINI GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYOR

Türkiyenin en büyük spor klüplerinden biri olan Beşiktaş, esporda da oldukça başarılı işlere imza atıyor. Valorant oyunun sıkça yükselmesiyle beraber Beşiktaş Espor Valorant kadrosunu oyunseverlere duyurmuştu. Fakat Yasin "NisaY" Gök'ün ban yeme olayından sonra Beşiktaş Valorant kadrosu ile yollarını ayırmıştı.

Daha sonra Beşiktaş VCT Challengers aşamalarında iyi performans gösteren Fındık Esports'u himayesine katmıştı. Beşiktaş böylece Valorant sahnesine bir kez daha çıkmış oldu. VCT Challengers 3 aşamasında ise çeyrek final müsabakasında Cyber Skull Esports'a 2-0 yenilmişlerdi. Aşama 2 Challengers mücadelerinde daha da iyi bi durumda olmak için 2 ismi kadrosuna kattı. Bedirhan "Raavas" Avcı'yı koç pozisyonuna, Serhan "Lauzen" Koca'yı da IGL rolüne transfer eden Beşiktaş Esports VCT Challengers müsabakalarında çok daha iyi performans ortaya koymak istiyor.

BEŞİKTAŞ ESPOR GÜNCEL VALORANT KADROSU

  • Tevfik "iHorrible" Metin
  • Anıl "Noffe" Turcan
  • Enes "m4rco" Karaca
  • Serhat "Lauzen" Koca (IGL)
  • Arif "daNN" Gümüş
  • Furkan "MrFaliN" Yeğen
  • Bedirhan "Raavas" Avcı (Koç)
- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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