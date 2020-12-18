Beşiktaş, Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı
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Beşiktaş, Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı

18.12.2020 15:09 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:12
Beşiktaş, Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 13. haftasında 20 Aralık Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 13. haftasında 20 Aralık Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldığı belirtildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda dün Tarsus İdmanyurdu ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncuların antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladığı aktarıldı.

Diğer futbolcuların ısınma ve istasyon koşularıyla başladığı idmanda pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması ile minyatür kale maç yaptıkları kaydedildi. Antrenmanın, yarı sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası yapılan şut çalışmasıyla sona erdiği ifade edildi.

Beşiktaş, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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