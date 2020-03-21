Beşiktaş, erkek basketbol takımında koronavirüs konusunda bir sıkıntının olmadığını açıkladı
Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımında herhangi bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi taşıyan kimsenin olmadığını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımında herhangi bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi taşıyan kimsenin olmadığını açıkladı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs belirtilerine Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın bazı oyuncuları ile idari çalışanlarında rastlanmasının ardından siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kovid-19 belirtileri görülen Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın oyuncuları ile idari çalışanlarının bu süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.
Kovid-19 vakalarının Avrupa'da görülmeye başlandığı andan itibaren kulüp olarak duruma büyük bir hassasiyetle yaklaşıldığı ve gerekli tedbirlerin alındığının kaydedildiği açıklamada, "Sağlık ekiplerimiz tarafından sürekli olarak gözlem altına tutulan sporcularımıza, Kovid-19 salgınından korunmanın yolları ile ilgili bilgiler verilmiş, liglerin ertelenmesiyle birlikte antrenmanlara ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Siyah-beyazlı ekibin 13 gün önce Fenerbahçe Beko ile bir maç oynadığı hatırlatılarak, şu görüşlere yer verildi:
"13 gün önce sahamızda karşılaştığımız Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın bazı sporcuları ile idari çalışanlarında Kovid-19 belirtilerine rastlanmasının ardından kamuoyunda oluşabilecek spekülasyonların önüne geçmek adına, Beşiktaş Sompo Sigorta Takımı'mızın sporcuları, teknik ve idari kadrosu ile çalışanlarında, Kovid-19 belirtilerine rastlanmadığını ve ekibimizde bu belirtileri gösteren kimsenin olmadığını ifade ederiz. Kulübümüzde görevli sağlık ekiplerinin Kovid-19 salgını ile ilgili süreci büyük bir titizlikle takip ederek sporcularımız ile teknik ve idari kadrolarımızın sağlık durumlarıyla yakından ilgilendiklerini belirtir, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
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Kaynak: AA