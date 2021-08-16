Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı takımın 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde ilk antrenmanını gerçekleştirdiği belirtildi.

İdmana yeni transferler Josh Reaves ile Ata Kahraman'ın da katıldığı aktarıldı. İzinli olan oyuncuların antrenmanda yer almadığı ifade edildi.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan