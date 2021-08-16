Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı takımın 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde ilk antrenmanını gerçekleştirdiği belirtildi.

İdmana yeni transferler Josh Reaves ile Ata Kahraman'ın da katıldığı aktarıldı. İzinli olan oyuncuların antrenmanda yer almadığı ifade edildi.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

Batshuayi'den Beşiktaş taraftarına mesaj: Sizinle yeniden doğacağım
Batshuayi'den Beşiktaş taraftarına mesaj: Sizinle yeniden doğacağım
Beşiktaş, kaleci Mert Günok'u kadrosuna dahil ettiğini açıkladı
Beşiktaş, kaleci Mert Günok'u kadrosuna dahil ettiğini açıkladı
Beşiktaş Kulübü, Medipol Başakşehir'den ayrılan kaleci Mert Günok ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, Medipol Başakşehir'den ayrılan kaleci Mert Günok ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İlham Aliyev Meral Akşener Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Akalın Deniz Akkaya Yıldız Tilbe Armağan Çağlayan
Spor Mete Gazoz Samet Aybaba Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 13:54:33. #1.14#

title