Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, sezonu yarın açacak Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı ekibin 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını yarın BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştireceği belirtildi.

Kamp çalışmaları için 12 Ağustos'ta Bolu'ya gidecek Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın hazırlıklarını 19 Ağustos'a kadar bu kentte sürdüreceği aktarıldı. Bolu'da gerçekleşecek kampın ardından yeni sezon çalışmalarına İstanbul'da devam edileceği kaydedildi.

Beşiktaş'ın 1 Eylül'de Fenerbahçe Beko, 2 Eylül'de Darüşşafaka Tekfen ve 5 Eylül'de ise Büyükçekmece ile hazırlık maçı yapacağı ifade edildi.

Siyah-beyazlı takımın 10-13 Eylül'de Göl Kupası'na, 16-19 Eylül'de ise Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'na katılacağı belirtildi.

Kaynak: AA