Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı sezonu açtı
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 2020-2021 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
10.08.2020 18:49 | Son Güncelleme: 10.08.2020 18:49
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 2020-2021 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, siyah-beyazlı ekibin BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde başantrenör Burak Bıyıktay yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman 2 saat sürdü.
Yerli oyuncuların katılımıyla yapılan sezonun ilk antrenmanı, ısınma ve açma-germe hareketleriyle başladı.
Koordinasyon ve şut çalışmaları gerçekleştiren siyah-beyazlılar, açma-germe hareketleriyle antrenmanı sonlandırdı.
Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA