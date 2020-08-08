Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Sadık Emir Kabaca ile sözleşme imzaladı
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, uzun forvet pozisyonunda oynayan genç basketbolcu Sadık Emir Kabaca'yı kadrosuna kattı.
08.08.2020 17:03 | Son Güncelleme: 08.08.2020 17:39
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, uzun forvet pozisyonunda oynayan genç basketbolcu Sadık Emir Kabaca'yı kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Teksüt Bandırma forması giyen 2000 doğumlu oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, bugün ABD'li Isaiah Blackmon ve Ercan Osmani'yi de kadrosuna katmıştı.
Kaynak: AA