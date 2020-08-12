Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın Bolu kampı başladı Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 2020-2021 sezonu öncesinde hazırlık kampı için Bolu'ya geldi.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 2020-2021 sezonu öncesinde hazırlık kampı için Bolu'ya geldi.

Kampın yapılacağı Bolu Dağı kesiminde bulunan otele kara yoluyla gelen siyah-beyazlı ekip, otobüsten indikten sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ateş ölçümünün ardından içeri alındı.

Başantrenör Burak Bıyıktay yönetiminde 15'i sporcu olmak üzere toplam 25 kişilik ekip, öğle yemeği yedikten sonra odalarına yerleşti.

Takımın, ilk antrenmanını bu akşam basına kapalı gerçekleştireceği bildirildi.

Bolu kampı 7 gün sürecek Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 1 Eylül'de Fenerbahçe Beko, 2 Eylül'de Darüşşafaka Tekfen ve 5 Eylül'de ise Büyükçekmece ile hazırlık maçı yapacak.

Kaynak: AA