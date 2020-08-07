Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Hakan Sayılı'yı transfer etti Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 20 yaşındaki oyuncu Hakan Sayılı'yı renklerine bağladı.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 20 yaşındaki oyuncu Hakan Sayılı'yı renklerine bağladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2,03 metre boyundaki uzun forvet ve pivot oyuncusu Hakan Sayılı, 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Kariyerine 2016-2017 sezonunda Bandırma Kırmızı'da başlayan Hakan Sayılı, 2017-2018 sezonunda Bandırma ekibiyle 20 lig maçında görev aldı. 2018-2019 sezonunda Bandırma Kırmızı forması altında 10 lig maçında parkeye çıkan genç basketbolcu; geçen sezon ise 24 maçta 9,4 sayı ve 5,3 ribaunt ortalamasıyla oynadı.

Kaynak: AA