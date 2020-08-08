Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Ercan Osmani'yi kadrosuna kattı Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, uzun forvet pozisyonunda oynayan Ercan Osmani'yi transfer etti.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, uzun forvet pozisyonunda oynayan Ercan Osmani'yi transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Bandırma Kırmızı'da forma giyen 22 yaşındaki basketbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ercan Osmani, 2019-2020 sezonunda Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde çıktığı 24 maçta 20,7 sayı ve 11,3 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

Kaynak: AA