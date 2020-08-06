Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li Markell Johnson'u transfer etti Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Markell Johnson'u kadrosuna dahil etti.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Markell Johnson'u kadrosuna dahil etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 1998 doğumlu ve 1,85 metre boyundaki basketbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Kolej kariyerine North Carolina State ile başlayan Johnson, 2016-2017 sezonunda süre aldığı 30 karşılaşmada 4 sayı, 1,6 ribaunt ve 2,3 asist ortalamalarıyla oynadı. Bir sonraki sezon 25 maçta 8,9 sayı, 3,4 ribaunt ve 7,3 asist ortalamalarıyla süre alan ABD'li oyuncu, 2018-2019'de ise 33 karşılaşmada 12,6 sayı, 2,6 ribaunt, 4,2 asist ortalamaları yakaladı.

Geçen sezon 31 mücadelede süre alan genç oyuncu, 12,8 sayı, 4,4 ribaunt ve 6,8 asist ortalamalarıyla oynadı.

Kaynak: AA