Beşiktaş Emre'yi istedi Hes Kablo Kayserispor takımının genç yeteneği Emre Demir için Beşiktaş'tan teklif var.Süper Lig 2019-2020 futbol sezonunda oynadığı Ankaragücü maçı ile "Süper Lig'de forma giyen en genç futbolcu" unvanına kavuşan Emre Demir'e Beşiktaş talip oldu.

Hes Kablo Kayserispor takımının genç yeteneği Emre Demir için Beşiktaş'tan teklif var.

Süper Lig 2019-2020 futbol sezonunda oynadığı Ankaragücü maçı ile "Süper Lig'de forma giyen en genç futbolcu" unvanına kavuşan Emre Demir'e Beşiktaş talip oldu.

Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan İstanbul ekibi, Hes Kablo Kayserispor ile 31 Mayıs 2021 tarihine kadar sözleşmesi bulunan genç ve milli futbolcu için para+futbolcu önerisinde bulundu.

Hes Kablo Kayserispor, Emre Demir ile ilgili henüz kararını vermedi.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kaynak: İHA