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Beşiktaş, Emir Umit'i yalanladı

Beşiktaş, devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak için İstanbul'a getirdiği iddia edilen Kosovalı futbolcu Emir Umit ile ilgili haberleri yalanladı.

25.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:47
Beşiktaş, Emir Umit'i yalanladı

, devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak için 'a getirdiği iddia edilen Kosovalı futbolcu Emir Umit ile ilgili haberleri yalanladı.


Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kosovalı futbolcu Emir Umit'in Futbol Takımımıza transferi için İstanbul'a geldiği şeklinde bazı medya organlarında yer alan haberler, tamamen gerçek dışıdır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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