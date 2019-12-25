Beşiktaş, Emir Umit'i yalanladı
Beşiktaş, devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak için İstanbul'a getirdiği iddia edilen Kosovalı futbolcu Emir Umit ile ilgili haberleri yalanladı.
Beşiktaş, devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak için İstanbul'a getirdiği iddia edilen Kosovalı futbolcu Emir Umit ile ilgili haberleri yalanladı.
Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kosovalı futbolcu Emir Umit'in Futbol Takımımıza transferi için İstanbul'a geldiği şeklinde bazı medya organlarında yer alan haberler, tamamen gerçek dışıdır" denildi. - İSTANBUL