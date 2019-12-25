Beşiktaş, Emir Umit'i yalanladı

25.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:47

Beşiktaş, devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak için İstanbul'a getirdiği iddia edilen Kosovalı futbolcu Emir Umit ile ilgili haberleri yalanladı.



Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kosovalı futbolcu Emir Umit'in Futbol Takımımıza transferi için İstanbul'a geldiği şeklinde bazı medya organlarında yer alan haberler, tamamen gerçek dışıdır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA