Beşiktaş elendi, taraftar çıldırdı! Batshuayi'ye olay benzetme

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Şampiyonlar Ligi'ni 0 puanla bitiren, Süper Lig'de şampiyonluk iddiası kalmayan Kara Kartal, Türkiye Kupası'na da veda etti. Siyah-Beyazlı taraftarlar geçen sezon çifte kupa kazanan takımdan en azından Türkiye Kupası beklemişti ancak Vodafone Park'ta yıkım oldu.

BATSHUAYI KIZDIRDI

Mich Batshuayi, 2-1 kaybedilen Kayserispor karşılaşamsında çok net fırsatlar kaçırdı. Özellikle 90+6'da bomboş kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla taraftarlar hayal kırıklığına uğradı. Batshuayi, kaçırdığı gollerle sosyal medyanın gündem konusu oldu.

Beşiktaş, Batshuayi'yi 'Batman' videosuyla tanıtmıştı

İşte Batshuayi hakkında yapılan paylaşmlar: