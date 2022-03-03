Beşiktaş elendi, taraftar çıldırdı! Batshuayi'ye olay benzetme - Haberler

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Beşiktaş elendi, taraftar çıldırdı! Batshuayi'ye olay benzetme

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Beşiktaş elendi, taraftar çıldırdı! Batshuayi'ye olay benzetme

Vodafone Park'ta Kayserispor'a 2-1 kaybeden Beşiktaş, Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etti. Net fırsatları kaçıran Batshuayi'ye taraftarlar sert tepki gösterdi. 'Batman' lakaplı golcü için ilginç benzetmeler yapıldı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Şampiyonlar Ligi'ni 0 puanla bitiren, Süper Lig'de şampiyonluk iddiası kalmayan Kara Kartal, Türkiye Kupası'na da veda etti. Siyah-Beyazlı taraftarlar geçen sezon çifte kupa kazanan takımdan en azından Türkiye Kupası beklemişti ancak Vodafone Park'ta yıkım oldu.

BATSHUAYI KIZDIRDI

Mich Batshuayi, 2-1 kaybedilen Kayserispor karşılaşamsında çok net fırsatlar kaçırdı. Özellikle 90+6'da bomboş kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla taraftarlar hayal kırıklığına uğradı. Batshuayi, kaçırdığı gollerle sosyal medyanın gündem konusu oldu.

Beşiktaş elendi, taraftar çıldırdı! Batshuayi'ye olay benzetmeBeşiktaş, Batshuayi'yi 'Batman' videosuyla tanıtmıştı

Beşiktaş elendi, taraftar çıldırdı! Batshuayi'ye olay benzetme

İşte Batshuayi hakkında yapılan paylaşmlar:

Beşiktaş elendi, taraftar çıldırdı! Batshuayi'ye olay benzetme

Beşiktaş elendi, taraftar çıldırdı! Batshuayi'ye olay benzetme

Beşiktaş elendi, taraftar çıldırdı! Batshuayi'ye olay benzetme

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Beşiktaş, Spor, Haberler

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