Beşiktaş durmak bilmiyor! Bir forvet daha...

Pjanic, Batshuayi ve Alex Teixeria gibi yıldız isimlerle anlaşarak Şampiyonlar Ligi için iddialı bir ekip oluşturan Beşiktaş hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Transfer dönemini en iyi değerlendiren kulüpler arasında yer alan Beşiktaş ile ilgili bir transfer iddiası daha ortaya atıldı. Elinde Larin, Güven, Batshuayi gibi birçok alternatifi olan Kartal'ın bir forvetle daha anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.

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İspanyol haber sitesi todofichajes.com'un iddiasına göre Glasgow Rangers'ın Kolombiyalı forveti Alfredo Moralos için Beşiktaş'ın girişimlere başladığı iddia edildi. Oyuncunun kulüpten ayrılmak istemesini fırsat bilen Beşiktaş'ın, diğer liglerde transfer döneminin bitmiş olmasından dolayı bu transferi bitirmeye yakın olduğu iddia edildi. Kanatlarda da etkili olan golcü oyuncunun Beşiktaş'a transferi için ilk temasta bulunulduğu iddia edilirken, Zenit'in de Moralos için girişimde olduğu gelen bilgiler arasında.



KİRALAMAK İSTEMİYOR!

Geçtiğimiz sezon oynadığı 44 maçta 17 gol, 13 asistlik katkı veren Moralos için Glasgow Ranger'ın istediği ücret ise 15 milyon €, Beşiktaş'ın kiralık olarak düşündüğü oyuncu için Glasgow Rangers kiralamak istemiyor.

MORALOS KİMDİR?

Alfredo Morelos21 Haziran 1996 yılında Cereté, Kolombiya'da doğan, Rangers takımında forvet pozisyonunda görev yapan Kolombiyalı futbolcudur. 1.77 boyunda ve 25 yaşında olan yıldız oyuncu kanat bölgesinde de etkili futbol oynuyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Profesyonel kariyerine 2014 yılında Independiente Medellín kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla HJK ve Rangers kulüplerinde oynadı.

Kariyerinde 258 kez forma giyen yıldız oyuncu bu maçlarda 143 gol ve 57 asist yaptı.