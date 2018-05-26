Beşiktaş, Eskişehirsporlu Dorukhan Toköz ile Anlaştı
Beşiktaş, Eskişehirspor'da forma giyen 22 yaşındaki Dorukhan Toköz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Beşiktaş yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi.
Siyah beyazlılar, TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
BEŞİKTAŞ BONSERVİS ÖDEMEYECEK
Beşiktaş, Eskişehirspor ile sözleşmesi sona eren Dorukhan için bonservis bedeli ödemeyecek.
Eskişehirspor altyapısında yetişen 22 yaşındaki futbolcu, geçen sezon forma giydiği 32 maçta 1 gol attı. Dorukhan Toköz defansif orta saha ve sağ bek pozisyonlarında görev yapabiliyor.
Kaynak: Skorer
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