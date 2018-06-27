Beşiktaş Dorukhan Toköz ile 3, Güven Yalçın ile de 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Beşiktaş, 2018-19 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Dorukhan Toköz ile 3 yıllık, Güven Yalçın ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

RESMİ SÖZLEŞME İMZALANDI

Sağlık kontrollerinden geçen Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın, ardından resmi sözleşmeye imza attı.

Yeni transferlerden Dorukhan Toköz, Beşiktaş'ın yeni sezon için BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı ilk çalışmada yer alırken Güven Yalçın, U-19 Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası finalleri aday kadrosunda yer aldığı için antrenmanda yer almadı.