Beşiktaş Dortmund maçı hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş Dortmund maçı ne zaman? Beşiktaş Dortmund maçı kaçta? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş Dortmund maçı hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş Dortmund maçı ne zaman? Beşiktaş Dortmund maçı kaçta?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Beşiktaş Dortmund maçı hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş Dortmund maçı ne zaman? Beşiktaş Dortmund maçı kaçta?

Beşiktaş Dortmund maçı hangi kanalda yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi C Grubunda Borussia Dortmund, Ajax ve Sporting Lizbon ile tur için büyük mücadele verecek olan Beşiktaş'ın ilk maçı olan Dortmund maçı ile ilgili detaylar merak edilmekte. Peki, Beşiktaş Dortmund maçı hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş Dortmund maçı ne zaman? Beşiktaş Dortmund maçı kaçta? Beşiktaş maçı saat kaçta?

Beşiktaş'ın, Borussia Dortmund ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi ilk mücadelesi vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Vatandaşlar internette en çok "Beşiktaş Dortmund maçı hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş Dortmund maçı ne zaman? Beşiktaş Dortmund maçı kaçta? Beşiktaş Borussia Dortmund maçı saat kaçta? Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Beşiktaş maçı kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Dortmund muhtemel 11'ler!" gibi konu ve soruları araştırmakta.

BEŞİKTAŞ BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş ile Borussia Dortmund'un karşı karşıya geleceği maç 15 Eylül 2021 Çarşamba saat 21.45'de oynanacak.

BEŞİKTAŞ DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Borussia Dortmund'un 15 Eylül 2021 Çarşamba saat 21.45'de oynayacağı maç Exxen'den canlı olarak yayınlanacak. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

BEŞİKTAŞ BORUSSİA DORTMUND MUHTEMEL 11'LER!

Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Vida ve Alex Teixeira Dortmund maçında forma giyemeyecek.

Borussia Dortmund: Kobel, Meunier, Witsel, Akanji, Guerreiro, Dahoud, Bellingham, Reyna, Reus, Malen, Haaland

Beşiktaş: Ersin, Rıdvan, Montero, Wellington, Rosier, Josef, Atiba Hutchinson, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi

BEŞİKTAŞ DORMUND MAÇI DETAYLARI!

  • Beşiktaş, Avrupa arenasında Borussia Dortmund ile karşılaştığı iki maçtan da mağlubiyetle ayrıldı (1989/90 Kupa Galipleri Kupası'nda 0-1 ve 1-2).
  • Şampiyonlar Ligi tarihinde Türk takımlarına karşı çıktığı dört maçı da kazanan Borussia Dortmund, bu galibiyetlerin tamamını Galatasaray'ı yenerek aldı (4G). Alman ekibinin, temsilcilerine karşı her maçı kazandığı iki ülkeden biri Türkiye (Çek Cumhuriyeti ile birlikte).
  • Avrupa arenasında Alman takımlarına rakip olduğu 11 maçın sadece ikisini kazanan Beşiktaş (1B 8M), bu iki galibiyeti de son eşleşmesinde RB Leipzig'i yenerek aldı (2017/18 Şampiyonlar Ligi grupları).
  • Geçen sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı ilk maçı kaybeden Borussia Dortmund (1-3 vs Lazio), daha sonraki beş grup karşılaşmasında yenilgi almadı (4G 1B) ve Aralık 2014-Aralık 2016 arasındaki yedi maçlık süreçten bu yana en uzun serisini yakaladı.
  • Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 10 iç saha maçının sadece birini kazanan Beşiktaş (5B 4M), bu dört yenilginin ikisini Alman takımlarından aldı (0-3 vs Wolfsburg & 1-3 vs Bayern Münih).

BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

15 Eylül: Beşiktaş-Dortmund Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle.

28 Eylül: Ajax-Beşiktaş

19 Ekim: Beşiktaş-Sporting

3 Kasım: Sporting-Beşiktaş

24 Kasım: Beşiktaş-Ajax

7 Aralık: Dortmund-Beşiktaş

Haberler.com - Gündem
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yevgeniy Ziniçev Tanju Özcan Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan Uğur İbrahim Altay
Magazin Derya Baykal Vildan Atasever
Spor Kerem Aktürkoğlu Cristiano
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Alpha Conde
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Beşiktaş Dortmund maçı hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş Dortmund maçı ne zaman? Beşiktaş Dortmund maçı kaçta? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 13:09:32. #1.11#