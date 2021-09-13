Beşiktaş'ın, Borussia Dortmund ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi ilk mücadelesi vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Vatandaşlar internette en çok "Beşiktaş Dortmund maçı hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş Dortmund maçı ne zaman? Beşiktaş Dortmund maçı kaçta? Beşiktaş Borussia Dortmund maçı saat kaçta? Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Beşiktaş maçı kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Dortmund muhtemel 11'ler!" gibi konu ve soruları araştırmakta.

BEŞİKTAŞ BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş ile Borussia Dortmund'un karşı karşıya geleceği maç 15 Eylül 2021 Çarşamba saat 21.45'de oynanacak.

BEŞİKTAŞ DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Borussia Dortmund'un 15 Eylül 2021 Çarşamba saat 21.45'de oynayacağı maç Exxen'den canlı olarak yayınlanacak. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

BEŞİKTAŞ BORUSSİA DORTMUND MUHTEMEL 11'LER!

Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Vida ve Alex Teixeira Dortmund maçında forma giyemeyecek.

Borussia Dortmund: Kobel, Meunier, Witsel, Akanji, Guerreiro, Dahoud, Bellingham, Reyna, Reus, Malen, Haaland

Beşiktaş: Ersin, Rıdvan, Montero, Wellington, Rosier, Josef, Atiba Hutchinson, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi

BEŞİKTAŞ DORMUND MAÇI DETAYLARI!

Beşiktaş, Avrupa arenasında Borussia Dortmund ile karşılaştığı iki maçtan da mağlubiyetle ayrıldı (1989/90 Kupa Galipleri Kupası'nda 0-1 ve 1-2).

Şampiyonlar Ligi tarihinde Türk takımlarına karşı çıktığı dört maçı da kazanan Borussia Dortmund, bu galibiyetlerin tamamını Galatasaray'ı yenerek aldı (4G). Alman ekibinin, temsilcilerine karşı her maçı kazandığı iki ülkeden biri Türkiye (Çek Cumhuriyeti ile birlikte).

Avrupa arenasında Alman takımlarına rakip olduğu 11 maçın sadece ikisini kazanan Beşiktaş (1B 8M), bu iki galibiyeti de son eşleşmesinde RB Leipzig'i yenerek aldı (2017/18 Şampiyonlar Ligi grupları).

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı ilk maçı kaybeden Borussia Dortmund (1-3 vs Lazio), daha sonraki beş grup karşılaşmasında yenilgi almadı (4G 1B) ve Aralık 2014-Aralık 2016 arasındaki yedi maçlık süreçten bu yana en uzun serisini yakaladı.

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 10 iç saha maçının sadece birini kazanan Beşiktaş (5B 4M), bu dört yenilginin ikisini Alman takımlarından aldı (0-3 vs Wolfsburg & 1-3 vs Bayern Münih).

BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

15 Eylül: Beşiktaş-Dortmund Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle.

28 Eylül: Ajax-Beşiktaş

19 Ekim: Beşiktaş-Sporting

3 Kasım: Sporting-Beşiktaş

24 Kasım: Beşiktaş-Ajax

7 Aralık: Dortmund-Beşiktaş

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