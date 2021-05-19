Beşiktaş donanması Boğaz'da!
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Beşiktaş donanması Boğaz'da!

Beşiktaş donanması Boğaz'da!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, Boğaz'dan özel bir tekneyle Vodafone Park'a hareket etti.

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, Boğaz'dan özel bir tekneyle Vodafone Park'a hareket etti. Siyah-beyazlılara 100'ün üzerinde tekne eşlik etti.

Süper Lig'de şampiyonluğuna ilan eden Beşiktaş, donanmasıyla birlikte Boğaz'da gövde gösterisi yaptı. Anadolu Hisarı'ndan tekneye binen siyah-beyazlı futbolcular ve yöneticiler, Vodafone Park'a doğru yola çıkarken, Beşiktaş kafilesini 100'ün üzerinde tekne takip etti. Boğaz turunda futbolcular büyük coşku yaşarken, Boğaziçi siyah-beyaz oldu. Taraftarlar teknelerde meşaleler yakarken, havai fişekler attı.

(Bozhan Memiş - Güven Mert Ercan - Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/ İHA)

Beşiktaş donanması Boğaz'da!
Beşiktaş donanması Boğaz'da!
Beşiktaş donanması Boğaz'da!
Beşiktaş donanması Boğaz'da!
Beşiktaş donanması Boğaz'da!
Beşiktaş donanması Boğaz'da!
Beşiktaş donanması Boğaz'da!
Beşiktaş donanması Boğaz'da!
Beşiktaş donanması Boğaz'da!
Beşiktaş donanması Boğaz'da!
Beşiktaş donanması Boğaz'da!
Beşiktaş donanması Boğaz'da!
Beşiktaş donanması Boğaz'da!
Beşiktaş donanması Boğaz'da!
Beşiktaş donanması Boğaz'da!
Beşiktaş donanması Boğaz'da!
Beşiktaş donanması Boğaz'da!
Beşiktaş donanması Boğaz'da!
Beşiktaş donanması Boğaz'da!
Beşiktaş donanması Boğaz'da!
Beşiktaş donanması Boğaz'da!
Beşiktaş donanması Boğaz'da!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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