Beşiktaş dolu dizgin ilerliyor
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Beşiktaş dolu dizgin ilerliyor

22.01.2021 10:15 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:19
Beşiktaş dolu dizgin ilerliyor

Fatih Karagümrük'ü 4-1 gibi farklı bir skorla yenen Beşiktaş, Fenerbahçe'nin Sivas'ta puan kaybetmesiyle birlikte averajla götürdüğü liderliği 2 puan farka taşıdı ve 20'nci haftayı 41 puanla tamamladı.

Fatih Karagümrük'ü 4-1 gibi farklı bir skorla yenen Beşiktaş, Fenerbahçe'nin Sivas'ta puan kaybetmesiyle birlikte averajla götürdüğü liderliği 2 puan farka taşıdı ve 20'nci haftayı 41 puanla tamamladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın önderliğinde takım bütünlüğünü yakalayan ve oynadığı futbolla taraflı tarafsız tüm kamuoyunun takdirini kazanan siyah beyazlılar, zor geçmesi beklenen Karagümrük maçını penaltı haricinde rakibine pozisyon dahi vermeden tamamladı. Maç boyunca rakibini baş döndürücü bir pas trafiği ile boğan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, 90 dakikada 645 isabetli pas ile sezonun en yüksek rakamına ulaştı.

7 PUAN GERİDEN GELİP LİDERLİĞE YÜKSELDİKaragümrük galibiyetiyle son 8 maçta 7'nci galibiyetini alan Beşiktaş, 12'nci haftada liderin 7 puan gerisindeyken 19'uncu haftada 2 puan fark yapmasını bildi. 12'nci haftada Beşiktaş'ın 7 puan önünde 26 puanla lider olan Alanyaspor ise şu an 31 puanla 5'inci sıraya gerilemiş durumda.19 MAÇTA 45 GOLBeşiktaş, Sergen Yalçın'la oldukça golcü bir kimliğe de büründü. Siyah beyazlılar rakiplerini bir bir yenmeye devam ederken, son maçlarda zorlanmadan ve net skorlarla kazanmayı da alışkanlık haline getirerek 19 maçta 45 gole ulaştı. 19 maçın 11'inde 2 ve üzeri goller atan Beşiktaş, karşılaştığı 19 takımın 18'ine gol atarken, sadece Gençlerbirliği'ne gol atamadı.Siyah beyazlıların bu kadar golcü bir takım haline gelmesi akıllara kendi gol rekorunu kırıp kırmayacağı sorusunu da getiriyor.KENDİ GOL REKORUNU KIRABİLECEK Mİ?Lig tarihinde 3 kez 80 gol barajını geçen Beşiktaş, bu sezonların üçünde de 19'uncu maçlarını 40 gol üzerinde geçirdi. En çok golü 1996-1997 sezonunda, Rasim Kara'nın teknik direktörlüğünde atan siyah beyazlılar, 2'nci bitirdiği sezonu 88 golle tamamlarken, o sezonun 19'uncu haftasında da 45 gole ulaşmıştı. Şu an takımın teknik direktörü olan Sergen Yalçın, 96-97 sezonunda takımın en golcü 4'üncü oyuncusu olurken, sezonu 9 gol 14 asistle tamamlamıştı. Beşiktaş ayrıca, 1988-1989 sezonunda 81 ve 1994-1995 sezonunda 80 gol atarak en golcü 2 sezonunun yaşamayı başarmıştı.

19'uncu maç itibarıyla maç başına 2.36 gol ortalaması yakalayan siyah beyazlıların, kendi gol rekorunu kırması için kalan 21 maçta en az 44 gol atması gerekiyor.


Beşiktaş dolu dizgin ilerliyor
Beşiktaş dolu dizgin ilerliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali DANAŞ

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