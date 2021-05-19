Beşiktaş Dolmabahçe'ye doğru yola çıktı
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Beşiktaş Dolmabahçe'ye doğru yola çıktı

Beşiktaş Dolmabahçe'ye doğru yola çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Şampiyon Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nden çıkarak kupayı alacağı Vodofone Arena'ya doğru hareket etti.

Şampiyon Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nden çıkarak kupayı alacağı Vodofone Arena'ya doğru hareket etti.

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nden iki otobüsle ayrılarak Küçüksuyu'da iskeleye geldi. Buradan özel bir tekneye binen siyah-beyazlı kafile Dolmabahçe'ye doğru hareket etti. Beşiktaş'ı taşıyan tekneye çok sayıda siyah-beyazlı taraftar da motorlarıyla eşlik etti. Deniz'de siyah-beyazlılar büyük bir şölen yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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