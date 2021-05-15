Beşiktaş doğrudan şampiyonlar ligine katılacak mı, ön eleme mi oynayacak? Beşiktaş direkt olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı mı?

Beşiktaş'ın şampiyon olmasının ardından doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak mı sorusu merak konusu oldu. Peki, Beşiktaş direkt olarak şampiyonlar liginde gruplara katılacak mı yoksa ön eleme mi oynayacak? Detaylar haberimizde.

Beşiktaş Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu oldu. Şampiyonluğun ardından Beşiktaş taraftarları, Beşiktaş şampiyonlar ligine doğrudan katılacak mı merak etti. Peki, Beşiktaş doğrudan şampiyonlar ligine katılacak mı, ön eleme mi oynayacak? Beşiktaş direkt olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı mı?

2021 SÜPER LİG ŞAMPİYONU HANGİ TAKIM?

2020-2021 Süper Lig sezonunda Beşiktaş 84 puan ve +45 averajla şampiyonluğunu ilan etti.

BEŞİKTAŞ DOĞRUDAN ŞAMPİYONLAR LİGİNE GRUPLARA MI KALACAK?

Aslında bu konu biraz karışık. Normalde Süper Lig şampiyonu doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gruplara kalmaya hak kazanıyordu. Fakat bu ülke puanı ile alakalı bir durumdu. Bu sezon ise işler biraz karıştı diyebiliriz. Çünkü bu sezonki M. City-Chelsea Şampiyonlar Ligi finalinin sonucuna göre ülke puanı yine değişecek ve haliyle temsilcimiz Beşiktaş'ın doğrudan gruplara kalamaması durumu söz konusu olacak.

- Beşiktaş'ın doğrudan "Devler Ligi" gruplarına katılması için İngiltere Premier Lig'de sezonun sıralaması ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hangi takımın kupayı kaldıracağı önemli rol oynuyor.

- Şampiyonlar Ligi finalinde Premier Lig şampiyonu Manchester City ile aynı ligin takımı Chelsea karşı karşıya gelecek. Kupayı Manchester City kazanması durumunda Süper Lig şampiyonu statü gereği doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına katılacak. Bu durumda Süper Lig şampiyonu yaklaşık 20 milyon Euro'luk gelir elde edecek. Takımın sezon içinde Şampiyonlar Ligi'nden elde edeceği performans primleri de ekstra gelir olarak hanesine yazılacak.

- Mutlu sona Chelsea ulaşırsa Süper Lig şampiyonunun gruplara kalabilmesi için Londra temsilcisinin ligini ilk 4'te bitirmesi gerekiyor. Chelsea kupayı kaldırır ve liginde ilk 4'e giremezse Süper Lig şampiyonu "Devler Ligi"ne elemelerden başlayacak.

Yani Beşiktaş'ın doğrudan şampiyonlar ligine katılması için önümüzdeki şampiyonlar ligi finalini M. City'nin kazanması gerekiyor. Kaldı ki City kaybetse bile Chelse ligi ilk 4 'de bitirirse yine Beşiktaş doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplara kalabiliyor.