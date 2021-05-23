Beşiktaş, direkt olarak Şampiyonlar Ligi gruplarında
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Beşiktaş, direkt olarak Şampiyonlar Ligi gruplarında

Beşiktaş, direkt olarak Şampiyonlar Ligi gruplarında
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig'in son haftasında Aston Villa'ya deplasmanda 2-1 mağlup olan Chelsea'nin sezonu 4'üncü sırada tamamlamasıyla birlikte Beşiktaş'ın önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılması da kesinleşti.

İngiltere Premier Lig'in son haftasında Aston Villa'ya deplasmanda 2-1 mağlup olan Chelsea'nin sezonu 4'üncü sırada tamamlamasıyla birlikte Beşiktaş'ın önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılması da kesinleşti.

İngiltere Premier Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden ve son haftada evinde Everton'ı 5-0 ile geçerek 86 puanla şampiyon olan Manchester City'nin ardından, gözler UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek takımlara çevrilmişti. Son hafta maçları sonrası Manchester United, Liverpool ve Chelsea, şampiyon Manchester City'nin ardından adını UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdıran ekipler oldu. Premier Lig'de Leicester City ise 5'inci sırada kalarak UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazandı. Ligin son haftasında Manchester United, deplasmanda Wolverhampton'ı 2-1 mağlup ederek 74 puanla ligi 2'nci sırada tamamladı. Bu sezon zor dönemler geçiren ve son haftalarda vites yükselten Liverpool ise son maçında evinde Crystal Palace'ı 2-0 ile geçerek ligi 69 puanla 3'üncü sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi vizesini kaptı. Beşiktaş'ı yakından ilgilendiren maçta ise Chelsea deplasmanda Aston Villa'ya 2-1 mağlup oldu ve 67 puanla sezonu 4'üncü sırada tamamladı. Evinde Tottenham'a 4-2 mağlup olan Leicester City ise 5'inci sırada yer alarak UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tuttu. UEFA Avrupa Ligi'ne giden bir diğer takım ise sezonu 6'ncı sırada tamamlayan West Ham oldu. Tottenham ise 7'nci sırada yer alarak önümüzdeki yıl UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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