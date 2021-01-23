Beşiktaş devreyi lider bitirmek istiyor

-Eksik futbolcu sayısı sadece 1

-Sergen Yalçın'ın öğrencileri 8 maçtır kaybetmiyor

-Sarı kart sınırında 3 futbolcu

Ali DANAŞ - -

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk devresinin son maçında sahasında Göztepe'yi ağırlıyor.Yarın akşam Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19: 00'da başlayacak ve Ali Şansalan tarafından yönetilecek. Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Kısal yaparken, dördüncü hakem Emre Malok olacak.Bu hafta sonu oynanan karşılaşmalarla ligin ilk yarısı sona erecek. Takım sayısının 21 olması ve takvimin sıkışıklığından dolayı, lige ara verilmeyecek ve siyah beyazlılar Göztepe maçından 7 gün sonra sahasında Trabzonspor maçıyla 2'nci yarıya başlayacak. Son haftalarda müthiş bir form grafiği yakalayan Beşiktaş, 16'ncı haftada ele geçirdiği liderliği bırakmak niyetinde değil. 41 puanla ligin lideri konumunda olan siyah beyazlılar, Galatasaray ve Fatih Karagümrük maçlarından sonra Göztepe'yi de yenerek ilk devreyi lider bitirmek amacında.EKSİK FUTBOLCU SAYISI SADECE 1Beşiktaş, sakat futbolcularının tamamen iyileşmesi ve kart cezalısı oyuncusunun da bulunmamasıyla Covid-19 olan bir futbolcu haricinde tam kadro çalışıyor.Üst üste alınan galibiyetler, liderliğin verdiği keyif ve takım içindeki arkadaşlığın üst seviyeye çıkması, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden paylaşılan idman görüntülerinde net bir şekilde görülüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, 14 kişilik yabancı kadrosundan her maç 2 futbolcuyu kadronun dışına yazmak zorunda. Karagümrük maçında N'Sakala ve Hasic'ten yana tercihte bulunan Sergen Yalçın, Göztepe karşısında da büyük ihtimalle Hasic ve bir futbolcuyu daha maç kadrosuna yazmayacak.Beşiktaş'ın Göztepe karşısına Ersin-Rosier-Vida-Montero-Rıdvan-Josef-Larin-Atiba-Mensah-N'Koudou-Aboubakar onbiri ile çıkması bekleniyor.SERGEN YALÇIN'IN ÖĞRENCİLERİ 8 MAÇTIR KAYBETMİYORBeşiktaş, kötü başladığı ligde 8'inci haftadaki Gaziantep FK maçından sonra yükselişe geçti ve 12'nci sıradan liderliğe kadar yükseldi. Bu süre içinde oynadığı 12 karşılaşmada 10 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan siyah beyazlılar, son yenilgisini de 8 hafta önce Aytemiz Alanyaspor'a karşı 2-1'lik skorla aldı. Alanyaspor maçından sonra yenilmeyen Sergen Yalçın'ın öğrencileri 7 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Beşiktaş bu 8 maçta 24 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü ve 8 hafta önce artı 2 olan averajını artı 23'e çıkardı.SARI KART SINIRINDA 3 FUTBOLCUBeşiktaş'ta 3 futbolcu Göztepe maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

3 sarı kartı olan Vida, Mensah ve Ghezzal yarın akşam Göztepe maçında oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde 22'nci haftada İstanbul'da oynanacak Trabzonspor maçında takımını yalnız bırakacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali DANAŞ