Beşiktaş Devler Arenasında Galibiyetle Başladı

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, oynadığı 5 resmi maçta da gol yemeyen Porto'ya konuk oldu. İlk yarıda harika bir oyun ortaya koyan Siyah-Beyazlılar'da Talisca, gecenin açılış golünü attı.





Tosic'in kendi kalesine attığı golün şaşkınlığını üzerinden çabuk atan Kara Kartal, Cenk Tosun'un füzesiyle devreyi 2-1 önde kapadı. İkinci yarıda bastıran Porto'ya karşı oyuncu değişiklikleriyle maçın seyrini tersine çeviren Şenol Güneş, Porto'yu deplasmanda yıktı! Babel'in 84. dakikada Porto'yu yıkan golü ise Kartal'a Devler Ligi'nde 3 puanı getirdi.



Maçtan anlar şu şekilde;









UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu ilk hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Porto ile karşılaşıyor. Mücadele İngiliz hakem Anthony Taylor'ın düdüğü ile başladı.



Karşılaşmadaki ilk şut, ev sahibi Porto'dan geldi. Marega'nın ceza sahası dışıdnan şutunu kaleci Fabri kurtardı. 4. dakikada Talisca'nın uzun pasında topla buluşanRicardo Quaresma'nın uzaktaş yapmış olduğu vuruş auta gitti.



Babel'le gole çok yaklaştık!



5. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Talisca'nın pasında topla buluşan Babel'in ceza sahasına girerken yapmış olduğu vuruş savunmadan sekti ve kornere gitti.



Talisca Kartal'ı öne geçirdi!



13. dakikada gelişen Beşiktaş atağında sağ kanatta topla buluşan Quaresma'nın ceza sahası içine çok iyi ortasında Anderson Talisca'nın kafa vuruşu ağlarla buluştu ve Siyah-Beyazlı temsilcimiz deplasmanda 1-0 öne geçti!



Porto direkten döndü



19. dakikada hazırlıksız yakalanan Beşiktaş savunması karşısında topla buluşan Oliver Torres'in sert şutu direkten auta çıktı.



Tosic kaleyi şaşırdı!



21. dakikada Porto'nun kullandığı köşe vuruşunda Tosic'in hatası sonucunda top filelerle buluştu ve skora denge geldi.



Cenk'ten Porto ağlarına füze!



28. dakikada Beşiktaş, Cenk Tosun'un harika füzesiyle 2-1 öne geçti! Yıldız futbolcunun uzaklardan çok sert yapmış olduğu vuruşu Casillas görmekte zorlandı ve Siyah-Beyazlılar 2-1 öne geçti.



Yeniden eşitliği sağlamak için Beşiktaş kalesinde pozsiyon arayan Porto'da Marega'nın sol çaprazdan çektiği şut yan ağlarda kaldı.



Skoru artırmak için ataklarına devam eden Beşiktaş, Oğuzhan ve Talisca ile önemli pozisyonlara girdi yalnız değerlendiremedi.



44. dakikada kısa pkatiyenrla gelen Beşiktaş'ta Quaresma ceza sahası içi sol çaprazdan vurdu, top kalecide kaldı.,



İlk yarıyı Kara Kartal, Porto önünde 2-1 önde kapadı.









Porto ikinci yarıya iki oyuncu değişikliği yaparak başladı. Oliver Torres ve Corona oyundan çıkarken yerlerine Andre ve Otavio girdi. İkinci 45 dakikaya Porto, baskılı başladı. Özellikle sol kanattan yaptığı ataklarla Beşiktaş kalesinde tehlike yaratan Portekiz ekibi karşısında Beşiktaş savunması zor anlar yaşadı.



Cenk'in kafası yan ağlarda kaldı



55. dakikada Quaresma'nın arka direğe doğru yaptığı ortada Cenk'in kafa vuruşu yan ağlarda kaldı.



Fabri'den harika kurtarış



61. dakikada gelişen Porto atağında Tiquinho kaleci Fabri ile karşı karşıya kaldı. Brezilyalının vuruşunu Fabri harika kurtardı.



65. dakikadaBeşiktaş, ilşk oyuncu değişikliğini yaptı. Oğuzhan oyundan çıkarken yerine Gary Medel girdi.



73. dakikada Şenol güneş, oyuna ikinci defa müdahalede bulundu ve Quaresma oyundan çıkarken yerine İspanyol golcü Negredo girdi. Quaresma oyundan çıkarken Porto taraftarları yıldız futbolcuyu alkışlayarak sevgi gösterisinde bulundu.



Karşılşamada artık son 10 dakikaya girilirken temsilcimiz Beşiktaş, oyuncu değişikliklerinin sonrasında oyunu dengeledi.



84. dakikada Porto'da Hernani'nin uzaktan şut denemesi dışarı çıktı.



Babel attı 3 puan geldi!









84. dakikada kısa pkatiyenrla Porto ceza sahasına gelen Beşiktaş'ta Negredo'nun hoş asistinde sağ çaprazda topla buluşan Babel'in vuruşu ağlarla buluştu ve Beşiktaş, deplasmanda 3-1 öne geçti.



Kalan anlarda diğer gol olmadı ve Şenol Güneş'İn öğrencileri Porto'yu deplasmanda 3-1 devirerek Şampiyonlar Ligi'ne harika bir başlangıç yaptı.



Maçtan notlar





Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Portekiz'in Porto takımına konuk oldu.



Geçen sezon olduğu gibi 2017-2018'de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ve tarihinde 7. kez Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda bulunan siyah-beyazlı takım, Süper Lig'deki Kardemir Karabükspor karşılaşmasına göre 4 değişiklikle Porto karşısına çıktı.



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kardemir Karabükspor maçında ilk 11'de görev verdiği Necip Uysal, Jeremain Lens ve Alvaro Negredo'yu G Grubu ilk mücadelesinde yedek soyundurdu. Güneş, lig mücadelesinde dinlendirdiği Cenk Tosun, Adriano Correia ve Ricardo Quaresma'yı ilk 11'de sahaya sürdü.



Adriano sağ bekte





Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı sebebiyle Kardemir Karabükspor karşılaşmasında forma giyemeyen Adriano, iyileşmesinin sonrasında ilk 11'de yerini aldı.



Sakatlığı bulunan Gökhan Gönül'ün yokluğunda sağ bekte oynayan Adriano, son lig karşılaşmasında aynı yerde oynayan Necip Uysal'ın yerine şans buldu.



Tolgay son anda kadrodan menfaatildı



Siyah-beyazlı ekipte Tolgay Arslan, hastalığı sebebiyle son anda kadrodan menfaatildı.



Beşiktaş'ın Porto kafilesinde bulunan yalnız dün gece ortaya çıkan yüksek ateş sonrası Tolgay, sağlık açısından riske edilmeyerek Porto karşısında forma giymedi.



Porto karşısında savunmanın önünde Tolgay'ın yerine Hutchinson, görev aldı.



Siyah-beyazlı ekipte ilaveten Tolga Zengin, Matej Mitrovic, Mustafa Pektemek ve Gary Medel yedek soyundu.



Şenol Güneş rekor maçına çıktı





Siyah-beyazlı ekibin Porto ile yaptığı karşılaşmada yöntem direktör Şenol Güneş de rekor kırdı.



Beşiktaş'ın başında 3. sezonunu geçiren Güneş, siyah-beyazlı takımdaki görevinde 19. kez bir Avrupa kupası maçında sahada yer aldı. Şenol Güneş, 18 kez Avrupa kupalarında görev alan Mircea Lucescu'yu geçerek, Beşiktaş'ı Avrupa kupalarında en çok yöneten yöntem adam olarak kulüp tarihine geçti.



Beşiktaş taraftarı izleyemedi



Siyah-beyazlı takım için büyük önem taşıyan karşılaşmayı Beşiktaşlı taraftarlar izleyemedi.



Beşiktaş'ın geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Olympique Lyon ile yaptığı ilk karşılaşmada yaşanan taraftar olayları sonrası UEFA'nın her iki kulübe verdiği 2 yıl ertelemeli men cezası sonrası siyah-beyazlıların yönetim kurulu, bu sezon Avrupa kupalarına taraftar götürmeme kararı almıştı.



Yönetim kurulunun bu kararına rağmen Porto'ya gelen bazı Beşiktaşlı taraftarların ev sahibi ekibin seyircileri arasında karşılaşmayı izlediği görüldü.



Aboubakar eski takımına karşı oynayamadı



Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Porto'nun golcü oyuncusu Vincent Aboubakar, cezası sebebiyle eski takımına karşı forma giyemedi.



Siyah-beyazlı takımın 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile yaptığı karşılaşmada rakibine yaptığı hareketin sonrasında kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Aboubakar, bu cezasını Beşiktaş karşılaşmasıyla tamamladı. Geçen sezon Beşiktaş'ın Olympique Lyon ile oynadığı iki Avrupa Ligi karşılaşmasında yer alamayan Kamerunlu oyuncu, siyah-beyazlı ekibe karşı da Porto'yu yalnız bıraktı.



Portekiz temsilcisinde Aboubakar'ın yanı sıra Maxi Pereira da cezası sebebiyle Beşiktaş karşısında oynayamadı.



UEFA Gençlik Ligi'nde Porto ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 5-1 kazandı. Bazı Portolu taraftarların takımlarının eski oyuncusu Quaresma'nın isminin yazılı olduğu formalarla maça gelmesi dikkati çekti. Portekizli futbolseverler, futbolcuların anonsu sırasında Beşiktaşlı futbolcu Pepe ile Quaresma'yı alkışladı.



Bu arada G Grubu ilk maçında Beşiktaş'ı konuk eden Porto, resmi Twitter hesabından siyah-beyazlı takıma yönelik "Hoş geldin" mesajı paylaştı.



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