Beşiktaş derbiye yabancı hakem mi getirdi? Beşiktaş Galatasaray maçında yabancı hakem sahada olacak mı?

"Beşiktaş Galatasaray maçında yabancı hakem sahada olacak mı?" sorusu gündeme geldi. TFF, derbiye yerli hakem Yasin Kol'u atasa da, Beşiktaş yönetimi yabancı bir ismi tribünde konumlandırarak sürece farklı bir boyut kazandırdı. Bu durum, derbide yaşanabilecek tartışmalı pozisyonların uluslararası bir bakış açısıyla değerlendirileceği anlamına geliyor.

BEŞİKTAŞ DERBİYE YABANCI HAKEM Mİ GETİRDİ?

Beşiktaş Kulübü, derbi öncesi TFF'ye yabancı hakem talebinde bulunmuş ancak bu talep reddedilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş Galatasaray derbisine hakem Yasin Kol'u atayarak maçı yerli hakemle yöneteceğini açıklamıştı. Ancak siyah-beyazlılar bu karara karşılık farklı bir yol izleyerek, dünyaca ünlü eski hakem Urs Meier'i İstanbul'a davet etti.

YABANCI HAKEM SAHADA OLACAK MI?

Urs Meier, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile birlikte Tüpraş Stadyumu'ndaki protokol tribününde maçı izleyecek. Derbi boyunca karşılaşmanın önemli pozisyonlarını değerlendirecek olan Meier, bu analizlerini Beşiktaş'ın resmi YouTube kanalında kamuoyuyla paylaşacak. Bu sayede maçın hakem kararları uluslararası bir gözle yorumlanmış olacak.

Öte yandan, derbinin VAR hakemi ise yabancı bir isim oldu. Polonyalı hakem Pawel Pskit, Beşiktaş Galatasaray derbisinde Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapacak. Bu durum, sahada olmasa da teknolojik desteğin yabancı bir isimle sağlanacağı anlamına geliyor.

Beşiktaş'ın attığı bu adım, Türk futbolunda bir ilk olma özelliği taşıyor. Kulüp, "Siz getirmediniz, biz getirdik" mesajıyla sosyal medyada dikkat çekici bir paylaşımda bulunarak, yabancı gözlemci kararını kamuoyuna duyurdu. Bu gelişme, maçın tartışmalı anlarının daha objektif şekilde değerlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor.