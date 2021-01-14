Beşiktaş derbiye taraftarlarının imzaladığı forma ile çıkacak
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Beşiktaş derbiye taraftarlarının imzaladığı forma ile çıkacak

14.01.2021 10:51 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:54
Beşiktaş derbiye taraftarlarının imzaladığı forma ile çıkacak

Beşiktaş, Galatasaray'la oynanacak derbi maça siyah-beyazlı taraftarların imzalarının yer aldığı forma ile çıkacak.

Beşiktaş, Galatasaray'la oynanacak derbi maça siyah-beyazlı taraftarların imzalarının yer aldığı forma ile çıkacak.

Siyah-beyazlı kulübün yeni sezon formalarını tanıtırken gündeme getirdiği 'Beşiktaş aşkına imza at' projesi sona erdi.

Beşiktaşlı taraftarlar, futbolcuların maça çıkarken giyeceği formalara imzalarını attılar. Taraftarların yanı sıra teknik direktör Sergen Yalçın ve siyah-beyazlı oyuncuların imzaları da formalara işlendi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, internet üzerinden formalar üzerinde ayrılar yerleri seçtikleri kategoriye göre imzaladı. Taraftarlar formaya attığı bu imza ile hem kulübe katkı sağladı hem de forma satın aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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