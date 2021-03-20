Beşiktaş derbiye hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Beşiktaş derbiye hazır

20.03.2021 18:24 | Son Güncelleme: 20.03.2021 18:31
Beşiktaş derbiye hazır

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş, bugün yaptığı idmanla hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş, bugün yaptığı idmanla hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig 31. hafta mücadelesinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen çalışma, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 top kapma ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, tam sahada uygulanan taktik programın ardından yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılar, antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Akif Ersoy Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Acun Ilıcalı Rasim Öztekin Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Deniz Türüç Ersun Yanal Gökhan Gönül Bülent Uygun
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beşiktaş derbiye hazır - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 18:36:35. #1.14#
title