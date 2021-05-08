Beşiktaş derbisinin VAR hakemi açıklandı
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Beşiktaş derbisinin VAR hakemi açıklandı

Beşiktaş derbisinin VAR hakemi açıklandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray ile Beşiktaş arasında bu akşam oynanacak derbi maçta VAR hakemi olarak Mete Kalkavan'ın görev yapacağı açıklandı.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında bu akşam oynanacak derbi maçta VAR hakemi olarak Mete Kalkavan'ın görev yapacağı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'in 40'ıncı haftasında bu akşam saat 20.30'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinde Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Mete Kalkavan, Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy ve Ceyhun Sesigüzel görev yapacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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