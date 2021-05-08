Beşiktaş derbisinin 11'leri açıklandı
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Beşiktaş derbisinin 11'leri açıklandı

Beşiktaş derbisinin 11'leri açıklandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 40'ıncı haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig'in 40'ıncı haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler belli oldu.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği mücadelede yardımcılıkları Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Hüseyin Göçek üstlenecek.

İki takım sahaya şu 11'lerle çıkacak;GALATASARAY: Muslera - Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Gedson, Taylan Antalyalı, Babel, Emre Akbaba, Onyekuru, Falcao

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu - Rosier, Vida, Welinton, Nsakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin, Gökhan Töre


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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