Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) -
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek.
Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;YARIN: 20.00 GZT Giresunspor - Altay: Tugay Kaan Numanoğlu 18 ARALIK CUMARTESİ: 13.30 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan 16.00 Trabzonspor - Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu16.00 İttifak Holding Konyaspor - Fraport Tav Antalyaspor: Arda Kardeşler19.00 Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor: Hüseyin Göçek 19.00 Galatasaray - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük 19 ARALIK PAZAR: 13.30 Çaykur Rizespor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler16.00 Göztepe - Vavacars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan16.00 Yukatel Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü: Erkan Özdamar
19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Fırat Aydınus
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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