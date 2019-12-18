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Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek

Süper Lig'in 16'ncı haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

18.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:54
Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek

Süper Lig'in 16'ncı haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Fenerbahçe - derbisinde düdük çalacak. 

16'ncı haftada görev alacak hakemler şöyle:  

20 Aralık Cuma 

Antalyaspor - MKE Ankaragücü (Fırat Aydınus)    

21Aralık Cumartesi 15: 00 BTC Turk Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor (Ali Palabıyık)17: 30 Kasımpaşa  - Gaziantep Futbol Kulübü (Abdulkadir Bitigen)20: 00 Göztepe  - Galatasaray (Serkan Tokat)

22 Aralık Pazar 14: 00 Gençlerbirliği - Demir Grup Sivasspor    (Halis Özkahya)16: 30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Medipol Başakşehir (Ali Şansalan)19: 00 Fenerbahçe  - Beşiktaş (Cüneyt Çakır)

23 Aralık Pazartesi20: 00 İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor (Halil Umut Meler)20: 00 Yukatel Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor (Hüseyin Göçek)

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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