Beşiktaş derbisi öncesinde statta koronavirüs salgını için tedbirler alındı
Beşiktaş derbisi öncesinde statta koronavirüs salgını için tedbirler alındı.
14.03.2020 22:11 | Son Güncelleme: 14.03.2020 22:21
Beşiktaş derbisi öncesinde statta koronavirüs salgını için tedbirler alındı
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Haberin Videosu: Beşiktaş derbisi öncesinde statta koronavirüs salgını için tedbirler alındı