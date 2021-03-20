Beşiktaş derbide yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek
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Beşiktaş derbide yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

20.03.2021 10:43 | Son Güncelleme: 20.03.2021 10:47
Beşiktaş derbide yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak derbi maçta yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak derbi maçta yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligin 30. haftasında Medipol Başakşehir'i deplasmanda mağlup eden Beşiktaş, maç eksiğine rağmen 63 puanla en yakın rakibi Galatasaray'ın 2 puan önünde lider durumda.

Bu sezon şampiyonluk yarışında yaşadığı puan kayıplarıyla zirvenin 5 puan uzağında kalan Fenerbahçe ise 58 puanla sıralamanın 3'üncü basamağında bulunuyor.

Siyah-beyazlılar sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbi maçta sarı-lacivertli rakibini 4-3 mağlup etmişti.

Şampiyonluk yolunda kritik mücadele

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor karşısında yaşadığı mağlubiyet siyah-beyazlı ekip için derbiyi daha da önemli hale getirdi.

Siyah-beyazlı ekip, derbiden galibiyetle ayrılması durumunda eksik maçına rağmen Galatasaray'la puan farkını 5'e, Fenerbahçe ile de 8'e yükselterek şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde edecek.

Son 6 maçını kazandı

Beşiktaş, ligde oynadığı son 6 maçını galibiyetle tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, 23. hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıktan sonra, İttifak Holding Konyaspor (1-0), Gençlerbirliği (3-0), Yukatel Denizlispor (3-0), Yeni Malatyaspor (1-0), Gaziantep (2-1) ve Medipol Başakşehir (3-2) karşılaşmalarını kazanmayı başardı.

4 futbolcu sarı kart ceza sınırında

Beşiktaş'ta yarın oynanacak müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza, yarınki mücadelede sarı kart görmeleri halinde 32. haftada oynanacak Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.

Gökhan Töre yok, Cenk Tosun dönüyor

Siyah-beyazlı ekipte Gökhan Töre, Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor. Adalesinde gerilme olduğu için bir süredir takımdan ayrı kalan oyuncuya teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermeyeceği öğrenildi.

Devre arasında kiralık olarak kadroya katılan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma giymekte güçlük çeken Cenk Tosun'un sakatlığı sona erdi.

Milli futbolcunun yarın kadroda olacağı ve görev verilmesi halinde forma giyeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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