Beşiktaş derbi maçın hazırlıklarını tamamladı
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Beşiktaş derbi maçın hazırlıklarını tamamladı

16.01.2021 17:27 | Son Güncelleme: 16.01.2021 17:30
Beşiktaş derbi maçın hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 19. haftasında yarın Galatasaray'ı ağırlayacak Beşiktaş, derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 19. haftasında yarın Galatasaray'ı ağırlayacak Beşiktaş, derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda çeşitli pas ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, tam sahada oynanan taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, idmanın ardından kampa girdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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