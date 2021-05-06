Beşiktaş, derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü
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Beşiktaş, derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Beşiktaş, Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray ile 8 Mayıs Cumartesi günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray ile 8 Mayıs Cumartesi günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, ilk bölümde istasyon koşuları, pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yaptı.

Antrenman, taktik programın yer aldığı çalışmaların ardından gerçekleştirilen şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı çalışmayla tamamlayıp kampa girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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