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Beşiktaş, derbi için yola çıktı

İhlas Haber Ajansı / Bora Akyol - Haberler | Spor

- Beşiktaş, derbi için yola çıktı Beşiktaş kafilesi, Fenerbahçe derbisi için Kadıköy'e hareket etti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - - Beşiktaş, derbi için yola çıktı

İSTANBUL - Beşiktaş kafilesi, Fenerbahçe derbisi için Kadıköy'e hareket etti.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden çıkarak maçın oynanacağı Ülker Stadı'na hareket etti. Tesislerden ayrılırken, Siyah-beyazlı takımı bir grup taraftar uğurladı. Takımın arkasından Başkan Ahmet Nur Çebi de kendi aracıyla çıkış yaptı. Taraftarlar Çebi'ye de sevgi gösterilerinde bulundu.

Beşiktaş, derbi için yola çıktı

Beşiktaş, derbi için yola çıktı

Beşiktaş, derbi için yola çıktı

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İhlas Haber Ajansı / Bora Akyol - Spor Haberleri

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