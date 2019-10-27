Beşiktaş, derbi için yola çıktı

- Beşiktaş, derbi için yola çıktıİSTANBUL - Beşiktaş kafilesi, Galatasaray derbi maçı için yola çıktı.

27.10.2019 18:06
Beşiktaş, derbi için yola çıktı

- Beşiktaş, derbi için yola çıktı

İSTANBUL - Beşiktaş kafilesi, Galatasaray derbi maçı için yola çıktı.

Süper Lig'in 9. haftasında sahsında Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş, stada gitmek üzere yola çıktı. Nevzat Demir tesislerinden taraftarların coşkulu tezahüratları ile yola çıkan siyah-beyazlılar, saat 19.00'da Galatasaray ile karşılaşacak.

Kaynak: İHA

VİDEO: Beşiktaş, derbi için yola çıktı
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