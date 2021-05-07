Beşiktaş, derbi hazırlıklarını tamamladı
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Beşiktaş, derbi hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, derbi hazırlıklarını tamamladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş, Süper Lig'in 40'ıncı haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 40'ıncı haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. İdman, taktik programın yer aldığı uygulamalar, tam sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.


Beşiktaş, derbi hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, derbi hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, derbi hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, derbi hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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