Beşiktaş derbi hazırlıklarını tamamladı
28.11.2020 20:05 | Son Güncelleme: 28.11.2020 20:08
Süper Lig'in 10. haftasında yarın derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig'in 10. haftasında yarın derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldığı belirtildi.
İstasyon koşularıyla başlayan idmanın, pas, 5'e 2, tam sahada oynanan taktik maçı sonrası yapılan şut çalışmasıyla tamamlandığı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük