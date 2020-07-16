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Beşiktaş, derbi hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, pazar günü sahasında konuk edeceği Fenerbahçe derbisi öncesi hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, derbi hazırlıklarını sürdürdü
16.07.2020 23:36 | Son Güncelleme: 17.07.2020 00:16

Beşiktaş, pazar günü sahasında konuk edeceği Fenerbahçe derbisi öncesi hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde gerçekleşti. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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