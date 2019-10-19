Beşiktaş deplasmandan 1 puanla döndü

19.10.2019 22:15

Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Ligde henüz deplasman galibiyeti bulunmayan Beşiktaş, başkent taraftarı önünde de 10 kişi kalan rakibini yenemedi. Mücadele golsüz sona erdi.

Süper Lig'in 8'inci hafta müsabakasında başkent temsilcisi MKE Ankaragücü sahasında Beşiktaş'la karşılaşıyor. Maçın son bölümünde MKE Ankaragücü takımı kaptanı Sedat Ağçay'ın gördüğü kırmızı kartla ev sahibi ekip maçı 10 kişi tamamladı. MKE Ankaragücü taraftarının 90 dakika desteğini kesmediği maç 0-0 berabere sonuçlandı.

Maçtan dakikalar 11. dakikada MKE Ankaragücü'nde sol kanattan Pinto'nun açtığı orta sonucu Orgill pozisyona girdi. Kaleye teyit geçen ortada Orgill topa dokunamadı ve pozisyon autla sonuçlandı.

15. dakikada Beşiktaş'ta omuz omuza bir pozisyonda ceza sahasına giren Lens'in yerden verdiği pasa MKE Ankaragücü kalecisi Korcan ayağıyla uzanarak topu kornere attı.

18. dakikada Beşiktaş takımının rakip yarı sahanın ortalarında kazandığı serbest vuruşu Caner Erkin paslaşarak kullandı. Atiba'yla verkaç yapan Caner'in ceza sahasına yaptığı ortayı Burak Yılmaz göğsüyle kontrol ederek gol pozisyonuna girdi. Burak'ın etkisiz şutu sonucu, MKE Ankaragücü kalecisi Korcan, topu bloke etti.

24. dakikada MKE Ankaragücü yarı sahasının sağ kanadında yaşanan ikili mücadele sırasında Tiago Pinto, Douglas'a kontrolsüz bir müdahalede bulundu. Kazanılan serbest vuruşu kullanan Caner Erkin'in ceza alanına gönderdiği ortasında, arka direkte topla buluşan Güven Yalçın, zayıf bir vuruş yaparak topu kaleci Korcan'ın kucağına yuvarladı.

28. dakikada Beşiktaş, maçtaki en tehlikeli gol pozisyonuna girdi. Orta alandan topu seri bir şekilde süren Diaby, kendi çabasıyla ceza sahasına girerek şutunu çekti. MKE Ankaragücü kalecisi Korcan, soğuk kanlı bir şekilde bu şutu da bloke etti.

32. dakikada Beşiktaş, Vida'yla başlayan pas trafiğinde organize bir pozisyon geliştirdi. Ceza sahası içine gelen pasta iyi bir şekilde hareketlenen Elneny, topa hamle yaptığı sırada MKE Ankaragücü kalecisi Korcan'la çarpıştı. Sağlık görevlilerinin tedavisinin ardından korcan maça devam edebildi.

41. dakikada MKE Ankaragücü takımı, Beşiktaş kalesini abluka altına aldı. Sağlı sollu ortalarla gol arayan MKE Ankaragücü, birçok pozisyondan yararlanamadı.

54. dakikada MKE Ankaragücü'nde sağ kanatta topla buluşan Hasan Kaya hızla ceza sahasına girdi. Rakibini karşısına alan Hasan Kaya'nın yaptığı vuruş uzak direğin yakınından auta çıktı.

62. dakikada Beşiktaş'ta topla buluşan Güven Yalçın, MKE Ankaragücü kalesini cepheden gören bir yerden plase şutunu çekti. MKE Ankaragücü kalecisi Korcan'ın da bakışları arasında top uzak direğin yakınından auta çıktı.

70. dakikada Beşiktaş Adem Ljajic önderliğinde organize bir pozisyon buldu. Elneny'nin penaltı noktası üzerinde kontrol ettiği topu Ljajic'e geri verdi. Ceza sahası içinde sağ çaprazdan şutunu çeken Ljajic'in şutu savunmadan geri döndü.

74. dakikada MKE Ankaragücü takımında oyuncu değişikliği işaret edildi. Teknik Direktör Metin Diyadin'in cezası nedeniyle kulübede bulunan Hayrettin Aksoy, MKE Ankaragücü takım kaptanı Sedat Ağçay'ı çıkarmak, yerine Mehmet Sak'ı oyuna almak istedi. Sedat'ın ağır hareketleri sonucunda hakem Ali Şansalan, takım kaptanına önce sarı kart, ardından ikinci sarı kartı ve kırmızı kartı çıkardı. MKE Ankaragücü 10 kişi kaldı.

87. dakikada hızlı gelişen atakta Güven Yalçın'ın sol kanattan içeri gönderdiği topu Korcan Çelikay zorlukla çeldi. Topun kısa düşmesi sonucu pozisyona giren Abdoulay Diaby'nin vuruşunda Ante Kulusic kaleye yönelen topu son anda uzaklaştırmayı başardı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Ali Şansalan xx, Kemal Yılmaz xx, İsmail Şencan xx

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay xxx, Stylianos Kitsiou xxx, Michal Pazdan xxx, Ante Kulusic xx, Tiago Pinto xxx, Wilfried Moke xx, Ricardo Faty xx, Hasan Kaya xx (Zaur Sadaev dk. 86 ?), Sedat Ağçay xx, İlhan Parlak xx (Mehmet Sak dk. 78 xx), DenverOrgill xx (Aydın Karabulut dk. 90+3 ?)

Yedekler: Furkan Bekleviç, Yalçın Ayhan, Alihan Kubalas, Mahmut Akan, Ahmet Can Arık, Mahmut Altınkaya, Alper Önal

Teknik Direktör: Hayrettin Aksoy

Beşiktaş: Loris Karius xx, Douglas xx, Domagoj Vida xxx, Necip Uysal xxx, Caner Erkin xx, Naser Elneny x (Orkan Çınar dk. 82 ?), Atiba Hutchinson xxx, Jeremain Lens xx (Adem Ljajic dk. 57 xx), Abdoulay Diaby xxx, Güven Yalçın xx, Burak Yılmaz xx (Umut Nayir dk. 67 xx)

Yedekler: Utku Yuvakuran, Enzo Rocco, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Muhayer Oktay, Pedro Rebocho, Kartal Kayra Yılmaz

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Kırmızı Kart: Sedat Ağçay (dk. 74) (MKE Ankaragücü)

Sarı Kartlar: Pinto, Sedat Ağçay (MKE Ankaragücü), Caner Erkin, Güven Yalçın, Orkan Çınar, Atiba Hutchinson (Beşiktaş)

(Emin Kuvat - Mehmet Kalay - Yunus Emre Kartal/İHA)

Kaynak: İHA