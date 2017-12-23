Beşiktaş, Deplasmanda Sivasspor'a 2-1 Yenildi
Süper Ligde Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olarak ilk yarıyı kapattı.
Süper Lig'de Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor deplasmanında beklemediği bir yenilgi aldı. Sivasspor, güçlü rakibini 2-1 yenerek önemli bir sürprize imza attı.
RYBALKA TABELAYI DEĞİŞTİRDİ
Yağış altında oynanan maçın ilk önemli pozisyonda gol geldi. 5. dakikada Sone'nin ceza alanı dışından kaleyi karşıdan gören noktadan şutunda top kaleci Fabri'dan sekti. Pozisyonu takip eden Rybalka, düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren isim oldu.
TALISCA PENALTIYI KAZANDI, NEGREDO SKORU EŞİTLEDİ
26. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ziya Erdal'ın hatasında topu önünde bulan Gökhan Gönül, topu Talisca'ya aktardı. Sağ çaprazdan ceza alanına giren Talisca, Bjarsmyr ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca maçın hakemi Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Negredo skoru 1-1'e getirdi. İspanyol yıldız böylece ligdeki 4. golüne imza attı.
MAÇIN SONUCUNU CYRIAC BELİRLEDİ
İkinci yarının tamamı Beşiktaş'ın baskısı altında geçerken, golü bulan ev sahibi oldu. 83. dakikada kullanılan kornerde çizgiden çıkan topu tamamlayan Cyriac oldu ve Sivasspor bir kez daha öne geçti.
Maçı da 2-1 kazanan Sivasspor, Medipol Başakşehir'in ardından Beşiktaş'ı da yenmiş oldu. 8 maç sonra kaybeden siyah beyazlılar da bu yenilgiyle ilk yarıyı 30 puanla tamamladı.
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Sivasspor başarılı bir takım...neden bu kadar şaşırdınız ki???bu arada bazen en büyük te gol yer...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Türk futbolunun tek kurtuluşu bütün paralı kanalların kalkmasıdır,yoksa mümkünatı olmaz sondan kurtulmaz.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Oldugun kesinCevap Yaz Yayından Kaldır
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SAMET AYBABA COME TO 8TAS..Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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genclerbirligine 2-1 yenildigi hafta 10. 000tl kaybettim Allah besiktasi ikinci lige gitmeyi nasip etsin mafya takimiCevap Yaz 2 3 Yayından KaldırZAZA: sen kazanacan diye bizmi mafya oldukYayından Kaldır
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Dk. 19 ve 89 Crouch, 32, 53 ve 56 Benayoun, Dk. 69 Gerrard, Dk. 78 ve 81 BabelCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Hakemler maci adam gibi yonetse kalite artar ama beles penalti veripte kucuk takimin moralini bozarsaniz buyuk oldugu iddia edilen takimin bir yeri şişer avrupaya gidincede şişen yeri patlatirlar...gardasim bir futbolcu hakeme sover gibi itiraz edecek kirmizi vermeyeceksin olacak is mi...ha Q7 de hakli arkadasi numaradan penalti alinca bende alabilirim dedi saldi kendini kim suclu tabiki hakem...ayip beCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Fatih hocanın ismi bile takımların kimyasını bozdu arkadaş ,bugün Fenerbahçemde bir kaza yaşamasa bari...kısaca çok çekişmeli ve son yılların en müthiş ligini seyredeceğiz öyle görünüyor...Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Niye kimse şenol istifa demiyoCevap Yaz 12 8 Yayından KaldırÇARŞININ KALBİNDEB: çünkü biz iki hataya teknik direktörümüzü satmayız. (tudor istifa ve advocat istifa bize böyle şeyler ters)Yayından Kaldır
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Sivasta kim vurulmuş...vukuatmı var..Cevap Yaz 3 7 Yayından Kaldır
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Sekiztasi cuneytte kurtaramadı helal olsun yigidolaraCevap Yaz 7 5 Yayından Kaldır
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Evinde kartal dışarda fare. HahahahaCevap Yaz 9 6 Yayından Kaldır
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Arda yi alsaydiniz boyle olmazdiCevap Yaz 4 12 Yayından Kaldır
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PENALTI DEĞİLDİ CÜNEYİT HOCA SİVAS KARŞI ÖNYARGILI OYNADI ALLAHIN ADALETİ BİZ YENDİKCevap Yaz 12 2 Yayından Kaldır
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baslik son yillarda gordugum en manali baslik olmus tek kale oynasan puan vermiyorlar golu atacaksin yanliz bayernde de is yok bu sene bjk bayerni elerse sasirmayin cunki bjk cok iyi oldugundan degil bayern kotu oldugundan soyluyorumlig kaliteli oldu umarim 100 m dolar alacakli tupcu yine oteki seneler gibi ligi dizayn etmezCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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tüpcü telef eder merak etmeyinCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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Balon hava kacirmaya basladiya laaaCevap Yaz 15 4 Yayından KaldırSEZER: Yılın yorumu:)5 2 Yayından Kaldır
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kartalı da avladılar demek :)Cevap Yaz 9 5 Yayından Kaldır
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BEŞİKTAŞ KÖTÜ OYNAMADI TERCİHLER KÖTÜ İDİ ŞENOL GÜNEŞ ALIRIZ DİYE RAHAT RAHAT GİTMİŞ SİVASACevap Yaz 5 2 Yayından KaldırYOLCU: DEDİKYA KARDEŞİM ANLAMIYOR BU İŞTEN DİYE ŞİMDİYE KADAR OLANLAR HEP ŞANSINA OLDU , BİR YENİLGİ SONRASI HAVLUYU HAZIRLASINLAR , DALGA GEÇERSEN GEÇERLER DALGASINI SENLE3 5 Yayından Kaldır
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SİVAS GERÇEKTEN İYİ BU SENE. HELAL OLSUN. LİGİMİZİN KALİTESİ ÇOK YÜKSELDİ. AVRUPA''DA BAŞARILAR İLERLEYEN YILLARDA ARKA ARKAYA GELECEK.Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır