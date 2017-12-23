Beşiktaş, Deplasmanda Sivasspor'a 2-1 Yenildi

Süper Ligde Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olarak ilk yarıyı kapattı.

Süper Lig'de Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor deplasmanında beklemediği bir yenilgi aldı. Sivasspor, güçlü rakibini 2-1 yenerek önemli bir sürprize imza attı.

RYBALKA TABELAYI DEĞİŞTİRDİ

Yağış altında oynanan maçın ilk önemli pozisyonda gol geldi. 5. dakikada Sone'nin ceza alanı dışından kaleyi karşıdan gören noktadan şutunda top kaleci Fabri'dan sekti. Pozisyonu takip eden Rybalka, düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren isim oldu.

TALISCA PENALTIYI KAZANDI, NEGREDO SKORU EŞİTLEDİ

26. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ziya Erdal'ın hatasında topu önünde bulan Gökhan Gönül, topu Talisca'ya aktardı. Sağ çaprazdan ceza alanına giren Talisca, Bjarsmyr ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca maçın hakemi Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Negredo skoru 1-1'e getirdi. İspanyol yıldız böylece ligdeki 4. golüne imza attı.

MAÇIN SONUCUNU CYRIAC BELİRLEDİ

İkinci yarının tamamı Beşiktaş'ın baskısı altında geçerken, golü bulan ev sahibi oldu. 83. dakikada kullanılan kornerde çizgiden çıkan topu tamamlayan Cyriac oldu ve Sivasspor bir kez daha öne geçti.

Maçı da 2-1 kazanan Sivasspor, Medipol Başakşehir'in ardından Beşiktaş'ı da yenmiş oldu. 8 maç sonra kaybeden siyah beyazlılar da bu yenilgiyle ilk yarıyı 30 puanla tamamladı.

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YORUMLAR (52)

  • SIRADAN:
    Sivasspor başarılı bir takım...neden bu kadar şaşırdınız ki???bu arada bazen en büyük te gol yer...
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  • YEŞİL YOL..:
    Türk futbolunun tek kurtuluşu bütün paralı kanalların kalkmasıdır,yoksa mümkünatı olmaz sondan kurtulmaz.
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  • ANTİ FASİST:
    genclerbirligine 2-1 yenildigi hafta 10. 000tl kaybettim Allah besiktasi ikinci lige gitmeyi nasip etsin mafya takimi
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    ZAZA: sen kazanacan diye bizmi mafya olduk
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  • HALDUN GÖMER:
    Hakemler maci adam gibi yonetse kalite artar ama beles penalti veripte kucuk takimin moralini bozarsaniz buyuk oldugu iddia edilen takimin bir yeri şişer avrupaya gidincede şişen yeri patlatirlar...gardasim bir futbolcu hakeme sover gibi itiraz edecek kirmizi vermeyeceksin olacak is mi...ha Q7 de hakli arkadasi numaradan penalti alinca bende alabilirim dedi saldi kendini kim suclu tabiki hakem...ayip be
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  • FENERBAHÇELİ :
    Fatih hocanın ismi bile takımların kimyasını bozdu arkadaş ,bugün Fenerbahçemde bir kaza yaşamasa bari...kısaca çok çekişmeli ve son yılların en müthiş ligini seyredeceğiz öyle görünüyor...
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  • KAPTAN:
    Niye kimse şenol istifa demiyo
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    ÇARŞININ KALBİNDEB: çünkü biz iki hataya teknik direktörümüzü satmayız. (tudor istifa ve advocat istifa bize böyle şeyler ters)
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  • SELO:
    baslik son yillarda gordugum en manali baslik olmus tek kale oynasan puan vermiyorlar golu atacaksin yanliz bayernde de is yok bu sene bjk bayerni elerse sasirmayin cunki bjk cok iyi oldugundan degil bayern kotu oldugundan soyluyorumlig kaliteli oldu umarim 100 m dolar alacakli tupcu yine oteki seneler gibi ligi dizayn etmez
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  • FENER1907:
    BEŞİKTAŞ KÖTÜ OYNAMADI TERCİHLER KÖTÜ İDİ ŞENOL GÜNEŞ ALIRIZ DİYE RAHAT RAHAT GİTMİŞ SİVASA
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    YOLCU: DEDİKYA KARDEŞİM ANLAMIYOR BU İŞTEN DİYE ŞİMDİYE KADAR OLANLAR HEP ŞANSINA OLDU , BİR YENİLGİ SONRASI HAVLUYU HAZIRLASINLAR , DALGA GEÇERSEN GEÇERLER DALGASINI SENLE
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  • ULTRASLAN:
    SİVAS GERÇEKTEN İYİ BU SENE. HELAL OLSUN. LİGİMİZİN KALİTESİ ÇOK YÜKSELDİ. AVRUPA''DA BAŞARILAR İLERLEYEN YILLARDA ARKA ARKAYA GELECEK.
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