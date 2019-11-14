14.11.2019 12:13 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:13

Süper Lig'e çok kötü bir başlangıç yapan ve ilk haftada sadece 5 puan toplayarak ligin dibine demir atan Beşiktaş, ardından çıktığı 5 maçta hanesine yazdırdığı 13 puanla zirveyle arasındaki puan farkını 3'e indirdi ve ligde iddialı bir konuma geldi. Dün taraftarı önünde Denizlispor'u Kevin N'Koudou'nun golüyle 1-0 yenmeyi başaran siyah-beyazlılar, 11. hafta itibariyle bu sezon ligde ilk kez artı averaja geçti. İşte Beşiktaş Denizlispor maçının perde arkası...