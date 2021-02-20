Beşiktaş, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Beşiktaş, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

20.02.2021 14:43 | Son Güncelleme: 20.02.2021 14:46
Beşiktaş, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Yukatel Denizlispor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Yukatel Denizlispor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar,

istasyon koşularının ardından 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minik kale maç oynadı.

Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç, kondisyon koşuları ve şut çalışması ile tamamlandı.

Yarını izinli geçirecek siyah-beyazlılar, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını, 22 Şubat Pazartesi günü gerçekleştireceği çalışmayla sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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