HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Beşiktaş, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 28'inci haftasında cumartesi günü Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
18.06.2020 13:03 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:38

Beşiktaş, Süper Lig'in 28'inci haftasında cumartesi günü Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Siyah-beyazlıların BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yaptığı idman, 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman; sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. İdman, gruplar halinde oynanan ayak tenisi maçları ile sona erdi.Beşiktaş, Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Siyah-beyazlılar saat 16.00'da uçakla Denizli'ye giderek kampa girecek.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Güzel sporcu durmak bilmiyor! Önce eşiyle soyundu, sonra banyo yaptığı anları paylaştı Spor
Güzel sporcu durmak bilmiyor! Önce eşiyle soyundu, sonra banyo yaptığı anları paylaştı
Ederson'la çarpışan Eric Garcia, oksijen maskesi takılarak hastaneye götürüldü Spor
Ederson'la çarpışan Eric Garcia, oksijen maskesi takılarak hastaneye götürüldü
Ligde kalma mücadelesi veren Deportivo'da Emre Çolak, kritik maçta penaltı kaçırdı Spor
Ligde kalma mücadelesi veren Deportivo'da Emre Çolak, kritik maçta penaltı kaçırdı
Beşiktaş, Caner Erkin ve Pedro Rebocho'yu yeni sezon kadrosunda düşünmüyor Spor
Beşiktaş, Caner Erkin ve Pedro Rebocho'yu yeni sezon kadrosunda düşünmüyor
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak Spor
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak
Chelsea, Timo Werner transferini resmen duyurdu Spor
Chelsea, Timo Werner transferini resmen duyurdu
Nihat Özdemir'in Fenerbahçe isyanı: Ben kendi ipimi kendim çekerim
Nihat Özdemir'in Fenerbahçe isyanı: Ben kendi ipimi kendim çekerim
Manchester City, Arsenal'i 3-0 mağlup etti
Manchester City, Arsenal'i 3-0 mağlup etti
Muslera taburcu edildi: Zor zamanımda tüm ülke yanımda oldu
Muslera taburcu edildi: Zor zamanımda tüm ülke yanımda oldu
Napoli, Juventus'u penaltılarla geçerek kupanın sahibi oldu
Napoli, Juventus'u penaltılarla geçerek kupanın sahibi oldu
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
UEFA, Avrupa kupalarıyla ilgili önümüzdeki yılın takvimini belirledi
UEFA, Avrupa kupalarıyla ilgili önümüzdeki yılın takvimini belirledi
Gelin-görümce krizi büyüyor! Survivor'ın olaylı yarışmacısı, yengesine fena patladı
Gelin-görümce krizi büyüyor! Survivor'ın olaylı yarışmacısı, yengesine fena patladı
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyen Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme 3 hafta forma giyemeyecek
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyen Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme 3 hafta forma giyemeyecek
Beşiktaş, Krasnodar'ın kalecisi Stanislav Kritsyuk ile ilgileniyor
Beşiktaş, Krasnodar'ın kalecisi Stanislav Kritsyuk ile ilgileniyor
Son Dakika: UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi! 2021 finali İstanbul'da oynanacak
Son Dakika: UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi! 2021 finali İstanbul'da oynanacak
Zinedine Zidane, Real Madrid'in başında 200. kez yer aldı
Zinedine Zidane, Real Madrid'in başında 200. kez yer aldı
UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak
UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak
Bakan Koca, sevinç görüntülerine isyan etti: Bazen dozu kaçıyor
Bakan Koca, sevinç görüntülerine isyan etti: Bazen dozu kaçıyor
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircili oynanması harika
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircili oynanması harika
Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor
Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor
Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul finali ile ilgili kararını eleştirdi: Bu karar eksidir
Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul finali ile ilgili kararını eleştirdi: Bu karar eksidir
Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı
Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı
Trabzonsporlu Sörloth, Emre Belözoğlu ile arasında geçenleri anlattı: Kavga çıkartmaya çalıştı
Trabzonsporlu Sörloth, Emre Belözoğlu ile arasında geçenleri anlattı: Kavga çıkartmaya çalıştı
Ünlü rapçi Ben Fero'dan NBA yıldızlarını aratmayan inanılmaz smaç
Ünlü rapçi Ben Fero'dan NBA yıldızlarını aratmayan inanılmaz smaç
Aston Villa-Sheffield United maçında atılan gol, teknoloji devreye girmeyince fark edilmedi
Aston Villa-Sheffield United maçında atılan gol, teknoloji devreye girmeyince fark edilmedi
Everton'lı Cenk Tosun'dan Liverpool'a gözdağı: Derbiyi kazanacağız
Everton'lı Cenk Tosun'dan Liverpool'a gözdağı: Derbiyi kazanacağız
Barcelona'nın eski yıldızı Mendieta'dan G.Saray itirafı: Ali Sami Yen göz korkutucuydu
Barcelona'nın eski yıldızı Mendieta'dan G.Saray itirafı: Ali Sami Yen göz korkutucuydu
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti
Sörloth'un babasının hedefinde Emre Belözoğlu var: Kulübün en çok nefret edilen ismi
Sörloth'un babasının hedefinde Emre Belözoğlu var: Kulübün en çok nefret edilen ismi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Berat Albayrak Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Cem Yılmaz Demet Evgar Demet Akalın Nuri Bilge Ceylan
Spor Ali Koç Okan Buruk Serdar Aziz Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Daha Fazla Adana Bursa Ankara Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Beşiktaş, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 13:51:07. #1.15#
title