Beşiktaş, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Denizlispor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Denizlispor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yaptı.

Antrenman, yarı sahada üç takım ile değişmeli oynanan turnuva maçları ve şut çalışmaları ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Yukatel Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği idmanla devam edecek.

Kaynak: AA