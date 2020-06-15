HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Beşiktaş, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı
15.06.2020 21:01 | Son Güncelleme: 15.06.2020 21:44

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmaları ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Denizlispor maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Galatasaray'dan Rize maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya çok sert tepki: Cellat başıdır Spor
Galatasaray'dan Rize maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya çok sert tepki: Cellat başıdır
Manchester United'ın kalecisi David de Gea'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı Spor
Manchester United'ın kalecisi David de Gea'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Club Brugge, Galatasaray'dan kiraladığı Diagne'nin sözleşmesini feshetti Spor
Club Brugge, Galatasaray'dan kiraladığı Diagne'nin sözleşmesini feshetti
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas bağırıyorum Spor
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas...
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı Spor
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Ayağı iki yerden kırılan Muslera, doğum gününde ameliyat olacak Spor
Ayağı iki yerden kırılan Muslera, doğum gününde ameliyat olacak
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti
Ünlü spikerin yürüyüş sırasında eğilerek verdiği poz beğeni rekoru kırdı
Ünlü spikerin yürüyüş sırasında eğilerek verdiği poz beğeni rekoru kırdı
Ünlü modeller Tamra Dae ve Melody Rae, iç çamaşırlarıyla basketbol maçı yaptı
Ünlü modeller Tamra Dae ve Melody Rae, iç çamaşırlarıyla basketbol maçı yaptı
F.Bahçe yönetimi, nargile içerken görüntülenen Kruse'nin bileti kesti
F.Bahçe yönetimi, nargile içerken görüntülenen Kruse'nin bileti kesti
Galatasaray, takım kaptanı Işıl Alben'in sözleşmesini feshetti
Galatasaray, takım kaptanı Işıl Alben'in sözleşmesini feshetti
Galatasaray, Muslera ve Andone'nin son durumları hakkında açıklama yaptı
Galatasaray, Muslera ve Andone'nin son durumları hakkında açıklama yaptı
Muslera'nın sakatlığının ardından Galatasaray, 10 yıl sonra kaleci arayışlarına başlayacak
Muslera'nın sakatlığının ardından Galatasaray, 10 yıl sonra kaleci arayışlarına başlayacak
Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan hak göndermesi: Alacağımız vardı, onu aldık
Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan hak göndermesi: Alacağımız vardı, onu aldık
Fatih Terim, Rize yenilgisi sonrası hakeme isyan etti: Kural oynat diyor da nereye kadar, kırılıncaya kadar mı?
Fatih Terim, Rize yenilgisi sonrası hakeme isyan etti: Kural oynat diyor da nereye kadar, kırılıncaya kadar mı?
Marcelo Saracchi hakemin kararını eleştirdi: Uydurma bir penaltı verdi
Marcelo Saracchi hakemin kararını eleştirdi: Uydurma bir penaltı verdi
G.Saray'da Muslera 16 Haziran'da ameliyat oluyor! Andone'de çifte yırtık tespit edildi
G.Saray'da Muslera 16 Haziran'da ameliyat oluyor! Andone'de çifte yırtık tespit edildi
Casillas, İspanya Futbol Federasyonu başkanlığı adaylığından vazgeçti
Casillas, İspanya Futbol Federasyonu başkanlığı adaylığından vazgeçti
Ahmet Çakar'dan Rizespor maçı sonrası gündemi sarsacak iddia: Galatasaray'a operasyon çekiyorlar
Ahmet Çakar'dan Rizespor maçı sonrası gündemi sarsacak iddia: Galatasaray'a operasyon çekiyorlar
İtalyanların 'Yeni Ronaldo' olarak lanse ettiği Alpaslan Tahsin'le Galatasaray da ilgileniyor
İtalyanların "Yeni Ronaldo" olarak lanse ettiği Alpaslan Tahsin'le Galatasaray da ilgileniyor
Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, sporcu sosyal tesisinin açılışı için Türkiye'ye geliyor
Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, sporcu sosyal tesisinin açılışı için Türkiye'ye geliyor
Real Madrid'in evi Santiago Bernabeu Stadı yenilendi
Real Madrid'in evi Santiago Bernabeu Stadı yenilendi
River Plate yöneticisi Francescoli: Kapımız Falcao'ya sonuna kadar açık
River Plate yöneticisi Francescoli: Kapımız Falcao'ya sonuna kadar açık
Alex'ten Muslera paylaşımı: Kardeşim, Allah seni korusun ve güç versin
Alex'ten Muslera paylaşımı: Kardeşim, Allah seni korusun ve güç versin
Bayern Münih'te Lewandowski ve Müller ikilisi 92 golün 60'ına katkı sağladı
Bayern Münih'te Lewandowski ve Müller ikilisi 92 golün 60'ına katkı sağladı
Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Thiago Silva'yı Tottenham'a istiyor
Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Thiago Silva'yı Tottenham'a istiyor
Ligler başlamadan soyunma vaatleri art arda geldi! Paylaşımı heyecan yarattı
Ligler başlamadan soyunma vaatleri art arda geldi! Paylaşımı heyecan yarattı
Beşiktaş'ta Rebocho, Diaby ve Elneny gidiyor; Ljajic, Vida, Douglas ve Lens'e gelen teklifler değerlendirilecek
Beşiktaş'ta Rebocho, Diaby ve Elneny gidiyor; Ljajic, Vida, Douglas ve Lens'e gelen teklifler değerlendirilecek
Premier Lig'in başlamasına günler kala Norwich Cityli oyuncuda koronavirüs tespit edildi
Premier Lig'in başlamasına günler kala Norwich Cityli oyuncuda koronavirüs tespit edildi
Acun Ilıcalı: Hakem hataları olmasaydı Fenerbahçe zirvede olurdu
Acun Ilıcalı: Hakem hataları olmasaydı Fenerbahçe zirvede olurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Fuat Oktay Leyla Güven Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül
Magazin Lara Seda Sayan Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Tahir Karapınar Fernando Muslera
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Beşiktaş, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 21:55:53. #1.14#
title