Beşiktaş, denge ve kuvvet çalıştı
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Beşiktaş, denge ve kuvvet çalıştı

Beşiktaş, denge ve kuvvet çalıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş bu sabah yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş bu sabah yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, denge, kondisyon ve kuvvet çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak yapılan denge ve kuvvet çalışmaları ile sona erdi.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 10.30'da ve 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

-İHA-

Beşiktaş, denge ve kuvvet çalıştı
Beşiktaş, denge ve kuvvet çalıştı
Beşiktaş, denge ve kuvvet çalıştı
Beşiktaş, denge ve kuvvet çalıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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